Помощник Президента РФ о Специальной Олимпиаде в Казани: «Это очень большой социальный проект»

Помощник Президента РФ Игорь Левитин посетил соревнования по флорболу и юнифайд-флорболу в Казани.

«Россия впервые будет принимать у себя Специальную Олимпиаду. <…> На мой взгляд, это очень большой социальный проект», — сказал Левитин.

Помощник главы государства также заявил, что Казань следующей зимой проведет образцовые Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады.

«Я уверен, что Казань умеет проводить подобные соревнования», — подчеркнул Левитин.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что с 3 по 7 мая в Казани пройдут Специальные соревнования по флорболу.