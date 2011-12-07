Пляжи готовы к открытию, ждем разрешения

Мэр Казани Ильсур Метшин на заседании штаба по противодействию распространению коронавируса призвал жителей и гостей столицы Татарстана не пренебрегать установленными правилами.

«Это тот случай, когда к каждому отдыхающему не приставишь полицейского. Мы призываем проявить терпение, благоразумие и воздержаться от купания», - сказал мэр Казани.

Открытие пляжей относится к мероприятиям третьего этапа снятия ограничений, поэтому они будут закрыты до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, передает пресс-служба мэрии Казани. Несмотря на запрет купания, на водных объектах города уже много отдыхающих.

По словам начальника управления гражданской защиты Фердинанта Тимурханова, в июне в Казани утонули 5 человек. На пляжах озер Большое Лебяжье, Комсомольское, в парке Победы и возле озера Малое Лебяжье, где с 1 июня установлены спасательные посты, утонувших нет. В данных местах отдыха спасены 6 человек, из них двое детей, оказана первая помощь 23 отдыхающим.

С 1 июля спасательные посты открылись на остальных муниципальных пляжах. До 30 августа на каждом пляже ежедневно с 9.00 до 20.00 будут дежурить по четыре спасателя. Все посты укомплектованы лодками, спасательным снаряжением и медикаментами.

Техническое освидетельствование прошли пляжи «Озеро Большое Лебяжье» и «Комсомольский». Готовится к открытию коммерческий пляж гостиницы «Ривьера».

До открытия купального сезона большое внимание на водных объектах города будет уделено профилактической работе с отдыхающими: патрулирование водных объектов, профилактические беседы, распространение памяток по соблюдению безопасности на водных объектах. Кроме того, на берегах рек и озер установлены предупреждающие знаки о запрете купания и аншлаги с правилами поведения на воде.

Фердинант Тимурханов отметил, что чаще всего люди гибнут на мелководье. Причины - алкогольное опьянение и купание в необорудованных местах. В России за 2019 год утонуло более 4 тысяч жителей, в Татарстане - 34 человека, из них трое в Казани. «С 2011 года на муниципальных пляжах Казани не погибло ни одного человека, все несчастные случаи произошли в несанкционированных местах для купания. Призываю горожан выбирать муниципальные пляжи, где работают спасатели, и купаться только после снятия всех ограничений», - подчеркнул начальник управления гражданской защиты.

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал спасателей быть готовыми к большому количеству отдыхающих на пляжах города. «Практика показывает, что есть горячие головы, поэтому принято решение на пляжах организовать спасательные службы. Международные направления все закрыты, лето будет жарким, работы у спасателей будет много», - заключил Ильсур Метшин.