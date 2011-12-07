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На этой неделе в Казань вернется теплая погода

9 октября в столице Татарстана потеплеет до +18 градусов.

В Казань вернется «бабье лето» на этой неделе, заявил завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев.

«На сегодняшний день средняя многолетняя климатическая норма среднесуточной температуры в Казани составляет 6 градусов. Фактически она на 5-6 градусов превышает норму, это крупная погодная аномалия», — считает профессор.

По словам профессора 12–14 октября среднесуточная температура будет составлять +5…+6 градусов. «Эта неделя будет аномально-теплой», — сказал Переведенцев.

Согласно прогнозам синоптиков из Гидрометцентра РТ, 8 октября в Казани потеплеет до +16 градусов, а 9 октября — до +18 градусов. 

КВ
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