В селе Габишево сдали еще один соципотечный дом

Село Габишево образовалось в 1979 году. В те годы недалеко от села Песчаные Ковали начали строить птицефабрику. Вот для ее работников и был создан новый населенный пункт. Назвали его в честь уроженца Лаишевского района, члена Бакинского Совета народных комиссаров Ивана Габишева.В селе сейчас проживает почти 3 тысячи человек. С 2005 года количество сельчан увеличивается за счет новоселов - участников программы соципотеки.Габишево находится в двух десятках километров от Казани. Прекрасные сельские виды, чистый воздух, сравнительная близость к городу - все это делает населенный пункт привлекательным для казанцев, хотя территориально он относится к Лаишевскому району.Среди 60 новоселов, получивших ключи от новых квартир, более половины - жители столицы РТ. Многие из них до этого счастливого момента снимали жилье. Конечно, без переживаний и сомнений не обошлось. Новоселов пугает, что автобус в Казань иногда приходится долго ждать. К тому же нет остановочного павильона вблизи новостроек. А стоимость проезда в пригородном автобусе до Казани - 65 рублей. Многие новоселы села Габишево выбрали тут жилье, потому что имеют автомобиль и это решает транспортную проблему семьи. Поэтому возле каждого дома почти все парковочные места по вечерам заняты. - Мы верим и надеемся, что в ближайшие годы транспортное сообщение с Казанью станет лучше и автобусы будут ездить регулярно, - говорит мама двух детей Лейсан Насырова, супруг которой Ильназ получил эту квартиру по соципотеке. - В остальном у нас нет никаких претензий, только положительные эмоции. Сейчас я нахожусь в декретном отпуске, младшей дочурке всего 3 месяца, поэтому нет особой нужды куда-то выезжать. Вместе с Лейсан и Ильназом осматриваем их новую квартиру. К слову, все квартиры сдаются в чистовой отделке, с системой пожаротушения, счетчиками учета газа, воды, электроэнергии. Они оборудованы двухконтурными котлами индивидуального отопления, поэтому суммы в платежках существенно меньше, чем у казанцев. И тарифы в сельской местности ниже.Площадь однокомнатной квартиры - 37 кв. метров. Кухня относительно просторная, совмещенный санузел, всюду натяжные потолки. Дома тепло - с маленькими детьми это очень актуально.На то, что квартиры теплые, обратил внимание и другой счастливый новосел - 27-летний Гумер Сафин. Он получил жилье как участник жилищной программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.- Квартиру ждал с 2013 года, - осматривая жилище, рассказывает Гумер. - Сейчас у меня своя семья - жена Алсу, дочка Амалия, которой четыре года. Все эти годы жили в Казани на съемной квартире. Наконец-то у нас появились свои квадратные метры! Новый год встретим на новом месте.Эдуард Насыров получил квартиру в этом доме по республиканской программе грантов врачам-специалистам. Он медик, с 2017 года работает в Лаишевской ЦРБ. - Конечно, рад, что тут говорить! - признается Эдуард. - Хотя бы потому что буду платить за свое жилье, а не за чужое. Да и до работы ближе. Теперь и жениться можно.Инвестор строительства дома - Государственный жилищный фонд при Президенте РТ. Всего в микрорайоне «Северный» запланировано 6 домов на 348 квартир. Из них два дома на 116 квартир Госжилфонд передал соципотечникам в конце 2016 года.Еще один дом планируется сдать в конце декабря 2018 года.