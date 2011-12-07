Невакцинированных на работу не примут: как работают антиковидные бары Казани

В конце мая Роспотребнадзор уведомил, что заведения общепита, которые провакцинируют весь персонал, получать разрешение работать после 12 часов ночи вопреки действующим сегодня для всех ограничениям. Однако воспользоваться предложением смогли далеко не все.

«Коммуналка»

Один из 15 заведений, которые полностью привили своих сотрудников, — бар «Коммуналка». Заведение открыли братья Андрей и Александр Блиновы. Бар знаком казанцам своим «советским стилем» — в интерьере присутствует отреставрированная мебель времен СССР, тут подают алкоголь, произведенный только в России и странах СНГ, а карта бара меняется каждый месяц.

Когда Роспотребнадзор опубликовал свое уведомление, то сначала многие аспекты были не ясны, отмечает один из основателей бара Андрей Блинов. Однако позже разъяснения все же появились, стало ясно главное — что заведения с привитым персоналом получать разрешение работать после двенадцати.

«Собрали весь персонал. Все отнеслись к этому лояльно, спокойно — не надо было кого-то заставлять. И мы организованно пошли и получили первую прививку в 7-й больнице всем штатом», — делится основатель бара.

Но перед походом в поликлинику владельцы бара подали в Роспотребнадзор штатное расписание по трудоустроенным сотрудникам. Вакцину получили даже те, кто на тот момент еще только проходил стажировку, рассказывает Андрей. Спустя 21 день также организованно все получили второй компонент.

«Справка с больницы не работает, только сертификат с Госуслуг. После второй прививки начали приходить сертификаты, и когда все они были на руках, мы поехали в Роспотребнадзор. И после этого в электронной форме нам на почту пришло уведомление от Роспотребнадзора, что можно работать», — описывает механизм взаимодействия Блинов.

В свою очередь ведомство также уведомляет и другие госорганы — с момента получения разрешения сотрудники полиции ни разу не приходили после 12 часов ночи с вопросами, отмечает Андрей. правда, сейчас Роспотребнадзор приостановил выдачу таких разрешений из-за роста заражений, но при этом в ведомстве обещали не запрещать работать ночью тем, кто уже получил документ.

Сейчас владельцы бара ожидают, что из-за приостановки выдачи разрешений проверки от ведомства все-таки будут. Блинов рассказывает, что другие казанские бары не успели получить второй компонент или сертификаты, потому что в это время сервис Госуслуг «тормозил» из-за наплыва посетителей жаждущих вакцинации посетителей.

По мнению основателя бара, в ближайшие два месяца выдача разрешений не возобновится. А возможность работать после 12 ночи существенно сказалась на выручке из-за полной посадки, отмечает он. Правда, при этом также вырос поток нетрезвых людей, которые приходят за «продолжением банкета». С такими и раньше в баре справлялись, предлагая им еду или безалкогольные напитки, но сейчас их просто стало больше.

Brew barrel

Бар Brew barrel также получил разрешение работать после 12 часов. В этом заведении варят собственное пиво, и еще оно одно из двух в городе, у кого есть техасская коптильня. Бар известен казанцам своим внешним видом — фасад его выкрашен в черный цвет.

Как отмечает менеджер бара Антон Попков, персонал на вакцинацию не пришлось уговаривать. По его мнению, рано или поздно, возможно даже ближе к сентябрю, пункты общепита обязуют привить сотрудников. Поэтому, по его словам, проще сделать это самим.

Сотрудники также прививались централизовано — первый компонент в торговом центре, второй в больнице. Менеджер отмечает, что вакцинация для людей прошла без каких-либо серьезных симптомов, чувствовали они себя хорошо. После получения разрешения бар проработал в ночное время только одни выходные, а потому рано делать какие-либо выводы.

«Единственный конкретный плюс, который из этого всего можно выявить, это то, что не приходится гостей силком выгонять в двенадцать часов. Это все равно неприятно, когда сидит большое количество постоянных клиентов и ты все понимаешь, и они все понимают, и им не хочется уходить и тебе их не хочется выгонять, но есть определенные предписания, по которым ты должен работать. И вот это перешагивание через доброту и вежливость… Это неприятно», — поделился Попков.

Сейчас же намного проще, отмечает он. Хотя казанцы все равно привыкли, что бар работает только до 12 часов, а потому готовятся на выход к этому времени. И хоть Роспотребнадзор пообещал не отзывать разрешение на круглосуточную работу у тех, кто его получил, никаких гарантий этому нет, полагают в заведении.

Сотрудники Brew barrel также распечатывали сертификаты и подавали их централизовано в Роспотребнадзор. На рассмотрение обращения, отмечают в баре, дается три дня дается, заведение получило разрешение именно в этот срок.

На весь же процесс ушел почти месяц: получить первый компонент, через 21 день второй, затем собрать сертификаты (в случае с этим заведением они приходили только на четвертый или пятый день, и еще пару дней их нельзя было скачать из-за загруженности сервиса), и три дня на рассмотрение.

Поставлено на паузу

Выдача разрешений из-за настоящей эпидситуации пока приостановлена. В ведомстве отмечают, что ненадолго.

«Мы на сегодня эту работу приостановили. Ориентировочно, пока на две недели. Будем смотреть ситуацию и в дальнейшем будет принято решение либо по возобновлению, либо пока по не рассмотрению данных уведомлений», — сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Если заведение, которое уже получило разрешение, хочет нанять нового сотрудника, то допустить к работе там смогут только тех, кто уже прошел второй этап вакцинации и имеет сертификат, уточнила замглавы ведомства. Уведомления от баров, которые направили их до запрета, но не успели собрать сертификаты, будут рассмотрены в первую очередь после снятия запрета.

Надо отметить, что 15 заведений на город-миллионник, которые работают после 12 ночи, крайне небольшое число. В ближайшее время там ожидают наплыва клиентов. Признаются в точках общепита, что также ждут вместе с большим количеством людей и проверки Роспотребнадзора.