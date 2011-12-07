В Казани до декабря следующего года ограничат движение по проспекту Победы

Начиная с субботы на проспекте Победы будет закрыт для проезда участок дороги между улицами Закиева и Минская, сообщается на сайте мэрии Казани.

«Это связано с производством работ по выносу инженерных сетей при строительстве Вознесенского тракта», — уточняется в сообщении. Распоряжение о введении ограничений было подписано в исполкоме города.

Открытие участка дороги между улицами Закиева и Минская планируется не ранее 15 декабря 2022 года. Вознесенский тракт свяжет между собой улицу Гвардейская и трассу М-7, чтобы разгрузить пробки на Мамадышском тракте.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что движение по Московской улице Казани будет закрыто до 12 июля.