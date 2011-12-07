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Роспотребнадзор оценит возможность разрешать барам Казани работать после полуночи

В ведомстве отмечают, что выдача разрешений на работу заведений после 12 часов ночи приостановлена на две недели.

Управление Роспотребнадзора по Татарстану рассмотрит возможность вновь начать выдавать заведениям Казани и республики разрешение на работу после полуночи при условии, что они привили весь персонал. Об этом рассказала заместитель руководителя ведомства Любовь Авдонина во время пресс-конференции, отвечая на вопрос «Казанских ведомостей».

«На сегодняшний день дано поручение предпринимателям и юридическим лицам не подавать нам уведомления для выдачи разрешений. Соответственно, мы на сегодня эту работу приостановили. Ориентировочно, пока на две недели. Будем смотреть ситуацию и в дальнейшем будет принято решение либо по возобновлению, либо по не рассмотрению данных уведомлений», — сообщила Авдонина.

Заведения, которые уже получили такое разрешение, смогут нанимать новых сотрудников только при условии, что они получили второй компонент вакцины и имеют соответствующий сертификат. В Казани сложилась ситуация, когда ряд заведений подал уведомление, но не успел собрать все сертификаты из-за проблем с доступом к сервису Госуслуги до запрета. Авдонина отметила, что эти обращения будут рассмотрены первыми если запрет будет снят. 

КВ
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