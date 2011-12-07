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На дорогах БКК начала появляться дорожная разметка

Проект реализуется по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В Миндортрансе РТ сообщили, как проходит строительство второго этапа Большого Казанского кольца.

Как сообщает ведомство, за прошедшую неделю специалисты нанесли дорожную разметку на проездах моста через Монастырскую протоку, продолжили земляные работы, продолжили обустройство тротуаров и смонтировали 500 метров перил. А также, дали старт установке фонарных столбов. Рядом рабочие смонтировали системы полива и обустроили газоны.

Строительство БКК проходит по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

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