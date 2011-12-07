Рустаму Минниханову презентовали первый в Казани электробус

Президент РТ Рустам Минниханов проехался на электробусе в Казани, который ходит в тестовом режиме по маршруту от речного порта до театра им. Тинчурина. Его сопровождали мэр Казани Ильсур Метшин и генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин, сообщает мэрия Казани.

По словам генерального директора МУП «Метроэлектротранс» Айдара Абдулхакова, специалисты дали высокую оценку электробусу.

Также он отметил, что главные достоинства электробуса в его экономичности и энергоэффективности. В стоимостном выражении электробус экономнее газомоторного автобуса в 2 раза, а дизельного — в 3 раза.

Минниханов подчеркнул, что «КАМАЗ» доставил в Москву более 500 электробусов. Также плавный переход на этот вид транспорта замечен в Европе и Китае.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что электробус выделяется среди остальных средств общественного транспорта тем, что он абсолютно бесшумный, в нём есть пандус и система климат-контроля. На 70% зарядки электробуса уходить всего 10-15 минут. Этого хватит, чтобы проехать весь маршрут и ещё иметь заряд в запасе. Зарядная станция расположена на конечной остановке «Речной порт».