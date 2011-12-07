Исполком Казани объявил конкурс на должность председателя Комитета по транспорту

В Казани объявили открытый конкурс на должность председателя Комитета по транспорту. Об этом на деловом понедельнике заявил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

«Сегодня мы объявляем открытый отбор на должность председателя Комитета по транспорту. В должности председателя Комитета мы хотели бы видеть человека не просто энергичного и инициативного, а хорошо разбирающегося в сфере общественного транспорта, имеющего широкое представление об этой работе. Мы ищем руководителя, который не только сможет рулить сегодняшним днем, но и смело заглядывать в будущее и работать на опережение развития транспортной системы города», — сказал Гафаров.

Он добавил, что новый руководитель должен вывести систему городского общественного транспорта на новый уровень.

Ранее эту должность занимал Айдар Абдулхаков, а теперь он возглавил МУП «Метроэлектротранс».