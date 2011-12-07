Казанцам, проголосовавшим на выборах, вручают билеты-браслеты

Жителям Казани, которые проголосовали на избирательных участках, вручают билеты-браслеты. Они станут пропуском на интерактивную программу, запланированную на воскресенье у «Ак Барс Арены».

Площадка, которая откроется в 12.00, будет разделена на несколько зон. Среди них - экстрим-площадка, зона киберспорта, презентация проекта для горожан старшего поколения «Жизнелюб», площадка «Литературный дворик», территория сдачи норм ГТО, диджитал-зона, арт-инсталляции, музыкальный караоке-конкурс и другие.

Хедлайнерами праздника станут Гузель Уразова, группа DABRO, Клава Кока, Нюша, Салават, Валерия и «Хор Турецкого». В завершение концерта прогремит салют.