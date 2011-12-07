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Госкомитет РТ по биоресурсам: Голуби в парке Урицкого гибнут от переедания

Специалисты назвали причины массовой гибели голубей.

В казанском парке Урицкого голуби гибнут от переедания зерном, объяснили в Госкомитете РТ по биоресурсам.

«Причина гибели голубей в переедании зерном. Такая ситуация складывается ежегодно. Неподалеку от этого места — на улице Хлебозаводской — происходит прием зерна. Голуби там его едят, возвращаются в место своего обитания — парк — и пьют воду. Зерно в зобу разбухает, и они погибают», — отмечают специалисты ведомства.

Ранее в соцсетях появились снимки мертвых голубей в парке Урицкого. Также жалобы о происходящем поступали в Госкомитет РТ по биоресурсам. Специалисты сразу выехали на место и отправили три туши голубей в ветеринарную лабораторию, где и бала названа причина смерти птиц.

КВ
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