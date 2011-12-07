Казань оказалась в пятерке лидеров среди регионов РФ по ценам на посуточное жильё

Казань оказалась в ТОП-5 городов России с самым дорогим посуточным арендным жильём. Данные рейтинга предоставил сервис «Суточно.ру».

Согласно исследованию, первое место досталось Санкт-Петербургу. Сутки в арендованной квартире в нем обойдутся в 3 070 рублей. Второе место в рейтинге забрала Москва — за ночь съемщикам придется заплатить 2 970 рублей.

А вот третью строчку между собой поделили Калининград, где в данный момент средняя стоимость ночи в арендном жилье составляет 2 740 рублей (+16% по сравнению с 2020 годом), и Казань — 2 740 рублей (+10%).

Также в рейтинге по стоимости на жилье за сутки оказались Ярославль, Нижний Новгород и Кисловодск.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что Казань заняла первое место по стоимости аренды офисов высшего класса среди городов РФ.