В Казани 29 и 30 августа ул. Марджани станет пешеходной

В Казани на время проведения фестиваля современной культуры и дизайна «Печән базары» ул. Марджани станет пешеходной, сообщается на сайте мэрии Казани.

На фестивале представят национальную кухню и чайную зону. Также зрителям покажут иммерсивный спектакль Искандера Нуризянова.

Кроме того, на фестивале предусмотрены музыкальная программа на плавучей сцене и фотовыставка.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что осенью в Казани пройдет гастрономический фестиваль «Вкусная Казань»