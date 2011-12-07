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В Казани 29 и 30 августа ул. Марджани станет пешеходной

В Казани пройдет фестиваль современной культуры и дизайна «Печән базары».

В Казани на время проведения фестиваля современной культуры и дизайна «Печән базары» ул. Марджани станет пешеходной, сообщается на сайте мэрии Казани.

На фестивале представят национальную кухню и чайную зону. Также зрителям покажут иммерсивный спектакль Искандера Нуризянова.

Кроме того, на фестивале предусмотрены музыкальная программа на плавучей сцене и фотовыставка.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что осенью в Казани пройдет гастрономический фестиваль «Вкусная Казань»

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