В Казани 29 и 30 августа ул. Марджани станет пешеходной

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
В Казани на время проведения фестиваля современной культуры и дизайна «Печән базары» ул. Марджани станет пешеходной, сообщается на сайте мэрии Казани.
На фестивале представят национальную кухню и чайную зону. Также зрителям покажут иммерсивный спектакль Искандера Нуризянова.
Кроме того, на фестивале предусмотрены музыкальная программа на плавучей сцене и фотовыставка.
Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что осенью в Казани пройдет гастрономический фестиваль «Вкусная Казань»