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В Казани форум для самозанятых пройдет в Горкинско-Ометьевском лесу

Форум пройдет 19-20 сентября.

В Казани 19–20 сентября пройдет форум для самозанятых, сообщает пресс-служба минэкономики РТ.

Площадка для форума разместится в Горкинско-Ометьевском лесу. На ярмарке самозанятые республики представят свои услуги и продукцию, встретятся с представителями бизнес-сообщества.

В деловой программе примут участие более 40 предпринимателе. Участники обсудят вопросы о мерах господдержки самозанятых, работе самозанятых на электронных торговых площадках.

Также на форуме будет работать выставка-лекторий. Трансляция форума будет проводиться на YouTube.

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