В Казани запретили парковаться на участке по ул. Минская

В Казани ограничат парковку авто на ул. Минская при движении от пр. Победы в сторону ул. Фучика, сообщили в пресс-службе городского ГИБДД.

«По четной стороне ул. Минская при движении от пр. Победы в сторону ул. Ю.Фучика будут установлены дорожные знаки 3.27 „Остановка запрещена“ со знаками дополнительной информации „Работает эвакуатор“», — уточнили в ведомстве.

В случае нарушений требований водителям грозит штраф 1500 рублей, предупредили госавтоинспекторы.