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Международный Kazan Summit соберет представителей из 48 стран

Мероприятие пройдет 28-30 июля в выставочном центре «Казань Экспо».

В Доме Правительства РТ прошло заседание по проведению экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021». Провел его Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Целью мероприятия, которое состоится 28-30 июля в выставочном центре «Казань Экспо», является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества.

Пройдет саммит в онлайн и офлайн форматах. На нем представители 48 стран и 25 регионов России обсудят осознанное потребление, партнерские финансы, индустрию халяль, молодежную дипломатию, медицину, спорт, креативные индустрии, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции.

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