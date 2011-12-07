Зоозащитники: На ребёнка в Осиново могла напасть домашняя собака

На ребёнка в посёлке Осиново могла напасть не бездомная собака, об это говорят местные жители. «Казанским ведомостям» детали инцидента рассказал руководитель Благотворительного фонда помощи бездомным животным «Кот и пёс» Альберт Галиев, который занимался отловом животных.

«Наверно, следственные органы разберутся, но со слов соседей, жителей Осиново, есть у них один сосед и у него была собака — главный подозреваемый во всей этой истории. Один видел, что собака куда-то пошла, другой услышал крики, но никто от начала до конца не видел, кто именно напал. Но путем сложения фактов — мальчик шел по дороге, там у них какая-то полянка, где дети всегда играют, и пес пошел от дома в их сторону», — поделился Галиев.

Собака крупная, помесь с овчаркой. При этом пес ухожен, упитан и явно не является бродячим, но при этом он был без ошейка и намордника, на свободном выгуле, что является нормой для частного сектора. Из-за размеров животного Галиев сделал предположение, что оно было натренировано на охрану территории. При этом и волонтер фонда, который работает в Осиново, и переписка в чате соседей подтверждают информацию о том, что мужчине не раз делали замечание о свободном выгуле собаки и что местные были напуганы.

«Как там произошло — трудно предугадать. Возможно, ребенок, просто увидев знакомое животное, хотел погладить, собака была может быть не в духе, может, она восприняла это как атаку, агрессию. Явно этот крупный пес был инициатором, по предварительному подозрению, и вокруг были мелкие бродячие пёсики, которые подхватили — сработал стайный рефлекс», — отметил руководитель фонда.

9 марта «Кот и пёс» заключил контракт на отлов бездомных собак. За это время было отловлено и стерилизовано 105 животных. По контракту на год заложены 2 млн рублей на примерно 400 собак. Галиев уверен, что такими темпами контракт будет завершен уже через полгода. Работает фонд на территории Зеленодольска района и эти цифры по нему. Большая часть заявок поступала из самого Зеленодольска и Васильево. Из Осиново было только две заявки — отловили трёх животных.

«Когда мы вчера отловили эту собаку — хозяин подъехал, но даже не подошёл. Все это видели. В такой ситуации, как правило, либо ты берёшь ответственность на себя, либо ты пытаешься избежать», — заключил Галиев.

Инцидент произошел 29 апреля. После нападения собак на 11-летнего мальчика в Осиново было возбуждено уголовное дело, а сам ребёнок попал в реанимацию. После этого мэр Зеленодольска и глава района Михаил Афанасьев поручил усилить контроль за бездомными животными — сотрудники приюта «Кот и пёс» отловили 11 собак.

Однако, по словам Галиева, проблему с беспризорными животными необходимо решать в корне. Помимо ответственности от самих хозяев, должна быть и ответственность со стороны государства — соответствующие законы. Действующий не работает в полной мере — в стране не хватает приютов для животных, а те, что есть, не всегда работают должным образом. Поэтому волонтёрам приходится заниматься отловом животных и их стерилизацией, с последующим возвращением на прежнее место обитания.

Государство, помимо госконтракта на отлов, также спонсирует животных, которых нельзя выпускать в жилой сектор из-за агрессивного характера. В прошлом году сотрудники приюта отловили 332 собаки. По нормативам оставлять они должны 5% животных, но по факту — были оставлены почти 90 взрослых особей и около 30 щенят.

Галиев предложил создать единую рабочую группу из общественников и представителей государственных органов, чьей целью будет поиск выхода из этой ситуации. Случай нападения на мальчика — не единственный. И если проблему не решить, он рискует стать не последним, уверен Галиев.