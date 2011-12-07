ЖК бизнес-класса в Казани может получить статус долгостроя

В Казани может появиться ещё один долгострой. Речь идет о доме по улице Аэропортовская в жилом комплексе бизнес-класса «Жардин», сообщили «Стройгазете» в пресс-службе Фонда поддержки дольщиков РТ.

Пятиэтажка может стать долгостроем из-за того, что в отношении ООО «Мегаполис» возбуждено уголовное дело о банкротстве. Дело рассматривает Арбитражный суд РТ.

На данный момент в доме было куплено около 30 квартир. Пятиэтажный дом с двухуровневой парковкой должен был быть сдан в июне текущего года, но строительство так и не завершилось.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани дольщики начали получать ключи от квартир в доме №57 по улице Достоевского. Многоэтажка строилась 16 лет.