Автобусы 89-го маршрута будут ходить иначе

Автобусы маршрута № 89 несколько изменят маршрут своего следования, сообщает пресс-служба мэрии Казани. Новшества вступят в силу 22 февраля и будут действовать два месяца.Уточняется, что автобусы будут курсировать по направлению ул. Родины — пр. Победы — ул. Академика Сахарова без отстоя на конечной остановке. Анонсировано, что это позволит сократить пробег автобусов на 750 метров, а интервал движения до семи минут.