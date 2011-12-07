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Автобусы 89-го маршрута будут ходить иначе

Изменения вступят в силу с 22 февраля.
Автобусы маршрута № 89 несколько изменят маршрут своего следования, сообщает пресс-служба мэрии Казани. Новшества вступят в силу 22 февраля и будут действовать два месяца.Уточняется, что автобусы будут курсировать по направлению ул. Родины — пр. Победы — ул. Академика Сахарова без отстоя на конечной остановке. Анонсировано, что это позволит сократить пробег автобусов на 750 метров, а интервал движения до семи минут.
КВ
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