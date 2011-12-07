На благоустройство территорий у воды в Казани выделили 5 млн рублей

В Казани на благоустройство пляжей и территорий у воды выделили 5 млн рублей., сообщается на сайте госзакупок.

В документации к тендеру указано 15 объектов — они должны быть готовы к концу 2021 года.

Известно, что на облагораживание озера Харовое, Адмиралтейского пруда, прудов по проспекту Ямашева и по улице Чуйкова из бюджета города будут выделены более 2 млн рублей. На благоустройство пляжей и водных объектов в Кировском районе города — 1,7 млн рублей, а в Советском — 1,1 млн рублей.