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На благоустройство территорий у воды в Казани выделили 5 млн рублей

Всего в документе, размещенном на сайте госзакупок указано 15 объектов.

В Казани на благоустройство пляжей и территорий у воды выделили 5 млн рублей., сообщается на сайте госзакупок.

В документации к тендеру указано 15 объектов — они должны быть готовы к концу 2021 года.

Известно, что на облагораживание озера Харовое, Адмиралтейского пруда, прудов по проспекту Ямашева и по улице Чуйкова из бюджета города будут выделены более 2 млн рублей. На благоустройство пляжей и водных объектов в Кировском районе города — 1,7 млн рублей, а в Советском — 1,1 млн рублей. 

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