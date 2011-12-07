Проезд в казанском транспорте будет бесплатным по браслету проголосовавшего три дня выборов

Каждый, кто придет на выборы отдать свой голос, получит браслет с надписью: «Я проголосовал!». Он дает возможность бесплатно проехать в общественном транспорте все дни с 17 по 19 сентября. Кроме того, в единый день голосования в воскресенье наземный транспорт будет работать по графику выходного дня с продлением режима работы до 23.30.

Однако, перевозчики уже попросили не прятать браслет под одеждой, а держать его на виду, чтобы у кондуктора не возникло вопросов. Они также рекомендуют надеть браслет на руку сразу на избирательном участке, чтобы его не потерять. Кроме того, по половинке браслета проехать нельзя, уточняют перевозчики.

«Для избирателей, проживающих в жилых массивах, отдаленных от мест для голосования, в день выборов будет организована бесплатная доставка на избирательные участки. В этом году планируется организовать 34 автобуса», — сообщили изданию в пресс-службе мэрии Казани.

19 сентября с 13.00 и до завершения праздничных мероприятий будет усилена работа автобусных маршрутов, а также трамваев № 5, 5а, 6 и троллейбусов № 2 и 13, которые следуют по проспекту Ямашева. Также будет усилена работа наземного общественного транспорта, который ходит по улицам Чистопольской и Амирхана.

По последним данным, в Казани свыше 922 тыс. избирателей, почти 11 тыс. из которых получили право отдать свой голос в этом году.