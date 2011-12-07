В Советском районе Казани благоустроили микройрайон за рекордные сроки

В Советском районе Казани реализовали проект комплексного благоустройства «Наш двор» за рекордные сроки. Работы провели всего за одно лето. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Во дворах домов № 120, № 122, № 124, № 126а и № 128 по проспекту Победы после ремонтных работ появились зоны как для детей, так и для взрослых, там оборудовали футбольное поле и тренажерную площадку. Также обновили сквер «Звездный», в котором появилась велосипедная дорожка.

Во дворе появились дополнительные 69 парковочных мест, были установлены 68 светодиодных светильников. При благоустройстве бережно сохранили растущие деревья и высадили 95 новых саженцев и 180 кустарников.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани благоустроили двор по улице Восстания.