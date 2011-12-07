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В центре Казани в преддверии фестиваля перекрыли Профсоюзную улицу 

18 сентября с 15.00 до 22.0 на улице Профсоюзная пройдет мультифестиваль.

В центре Казани рабочие начали частично перекрывать улицу Профсоюзную из-за одноименного фестиваля.

Улица будет перекрыта 18 сентября от пересечения с улицей Астрономическая до пересечения с улицей Чернышевского. 

Для гостей будет представлена обширная программа мастер-классов и других активностей. Вход на фестиваль бесплатный, а проголосовавшие смогут получить по браслетам скидки на продукцию общепита.

Посетителей ждут лектории, мастер-классы по созданию модной одежды, дэнс-баттлы, граффити-фестиваль, грин-маркет, теннисный турнир, обмен книгами и виниловыми пластинками, спектакль-вечеринка от фонда „Живой город“, выступление диджеев и музыкантов.

КВ
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