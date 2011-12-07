В магазин заходим как в операционную

Журналист «КВ» прогулялась по продуктовым магазинам Казани и проехалась в транспорте, чтобы понаблюдать за тем, с каким настроем казанцы относятся к введенным в связи с угрозой распространения коронавируса санитарно-эпидемиологическим мерам.

…Черная маска на лицо, перчатки в тон - и вперед. Направляюсь в ближайшие магазины шаговой доступности.

- Девушкааа, - нараспев тянет продавец, догоняя просочившуюся в торговый зал без «санитарного облачения» молодую покупательницу. - Надеваем средства защиты, пожалуйста! Нет перчаток? Ну так возьмите одноразовые пакеты на руки, вон там висят.

«Хоть так приспособились», - рассуждаю про себя, вспоминая, как еще в начале прошлой недели, забежав за орешками в один из сетевых магазинов, с порога услышала громкий голос продавца-кассира, предупреждавшего, что без маски и перчаток здесь не обслуживают. Не забуду, как женщина лет 45 с печеньем в незащищенных руках уже на кассе удивленно округлила глаза над розовой маской:

- И что мне делать?

- Как минимум купить перчатки в ближайшей аптеке, - пожал плечами кассир. По его логике получалось, что осмотреть ассортимент в торговом зале без перчаток можно, а вот пробить на кассе выбранный товар никак нельзя.

Неподалеку расположился магазин другой известной сети. Там все идеально: продавцы и покупатели экипированы с головы до рук. И вдруг у самой кассы слышу шум - парень лет 18 кипятится:

- Да не буду я нацеплять ничего на лицо, все эти меры рекомендательного характера.

- Пожалуйста, наденьте, - уговаривает продавец упрямца, - нас штрафуют за несоблюдение предписаний.

Слова не действуют, корзина с продуктами остается на кассовой ленте, а несостоявшийся покупатель уверенным шагом держит путь к выходу.

Ну что же, в магазинах порядок стараются соблюдать, поэтому двигаюсь на свежий воздух и я. Посмотрю, что в общественном транспорте происходит. На ближайшей остановке нервничают пассажиры. Пенсионерка вполголоса задает в окружающее пространство вопрос:

- Почему до сих пор нет автобуса? Уже минут 20 назад надела маску и перчатки, взмокла до невозможности, а мне ведь еще ехать.

Минут через 5 подъезжает автобус десятого маршрута. Захожу в салон. Люди молчаливые и угрюмые, взгляды потухшие. У всех 100-процентная защита в виде масок и перчаток. Не придраться. Пересаживаюсь на 18-й маршрут. Может, тут есть возмутители спокойствия? Все тихо. Замечаю рядом с кондуктором пакет, наполненный новыми одноразовыми перчатками.

- Это для пассажиров? - интересуюсь.

Оказывается, да, по собственной инициативе на всякий случай держат. Чтобы поменьше конфликтов было, объясняет кондуктор. Наш диалог прерывается внезапной остановкой. За окном - полицейские. Нас ждет проверка соблюдения «мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции».

Кондуктор и пассажиры словно отработанным жестом поднимают вверх руки в перчатках, дескать, чисты! Едем дальше. Мужчина с соседнего кресла, будто решив поделиться мыслями, бурчит:

- Когда уж это закончится! Так хочется вздохнуть полной грудью!

Люди смотрят в окно, думают каждый о своем.

- Будет и на наших улицах праздник, - успокаиваю его полушепотом, и мне кажется, что во всем салоне воцаряется атмосфера надежды на светлое будущее. - Вон тут некоторые даже челленджи в соцсетях устраивают, кто круче в маске и перчатках выглядит, кто больше похож на Зорро!

И вижу, что глаза над масками у окружающих вдруг начинают улыбаться. Даже кондуктор водителю махнул рукой, мол, в салоне все спокойно.

Впрочем, по официальным сводкам, не совсем. Например, по итогам проверок 12 и 13 мая на 31 остановке городского общественного транспорта проверено 839 транспортных средств (автобусы, трамваи и троллейбусы). Выявлен 851 пассажир без маски или перчаток, при этом 698 из них после замечания кондуктора и проверяющих сразу надели средства защиты. А вот у 153 пассажиров с собой не оказалось либо маски, либо перчаток.

Оксана ЛЕСНОВА