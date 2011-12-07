Работник загса должен быть юристом, психологом и актером

Празднование прошло в Казанской Ратуше, где была организована выставка «Свадебное платье в ретроспективе». Собравшиеся (среди приглашенных ВИП-персон и рядовых сотрудников загсов мужчин были единицы) лишь ахали и восторгались, глядя на платья невест 60 - 80-х годов. Рядом с манекенами были представлены и фотографии со свадебной церемонии, в которой главным элементом было именно это платье. На одном из фото можно было узнать вышедшую в 1977 году замуж Сарию Сабурскую. Тогда - студентку Казанского педагогического института, сейчас - Уполномоченного по правам человека в РТ. Она представила свое сшитое на заказ платье из модного в те далекие годы гипюра...Память о человеческих судьбах, в том числе документы известных людей, бережно хранятся в архивах записи актов гражданского состояния с момента их создания, рассказала начальник Управления ЗАГС Альбина Шавалеева. С тех самых пор, как декретом от 18 декабря в 1917 году были учреждены органы записи актов гражданского состояния.Помимо экспозиции платьев начальник управления продемонстрировала стенд, где были собраны такие документы, как свидетельства о рождении Василия Аксенова, Леонида Филатова, Марселя Салимжанова. А также свидетельства о заключении брака Абдуллы Алиша, Станислава Говорухина...В органы ЗАГС обращаются не только по радостным поводам, но и с горечью утраты, заметила Альбина Шавалеева в своем выступлении и добавила, что работающие здесь должны обладать не только юридическими знаниями, но и психологическими навыками. В церемонии награждения лучших работников приняла участие секретарь Казгордумы Людмила Андреева. Она отметила, что загс - это единственное муниципальное учреждение, которое сопровождает человека от рождения до конца жизни. Она вручила почетные грамоты исполкома Казани. А вот главному специалисту УЗАГС г. Казани Гульнаре Хафизовой помимо грамоты досталось еще звание лучшей ведущей торжественной церемонии имянаречения. Получается, что актерское искусство тоже работнику загса необходимо. Свои артистические способности Гульнара подтвердила тут же - исполнила старинный менуэт вместе со своими коллегами и галантными кавалерами.