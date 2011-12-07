Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

У свалки в Константиновке появился свой Instagram-аккаунт

Жители поселка жалуются на мусор.

В социальных сетях появилось видео большой свалки в поселке Константиновка. На кадрах видно, что вдоль дороги разбросаны мусорные мешки, ветки, на деревьях висят пакеты. Местные жители отмечают, что свалка продолжает увеличиваться.

Один из местных жителей даже завел Instagram-аккаунт мусорки. В нем рассказывается про изменения на участке от лица свалки. За 10 дней мусорная свалка в Константиновке так и продолжает увеличиваться.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что казанец пожаловался на свалку снега на пляже «Локомотив»

КВ
Лента новостей