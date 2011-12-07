В Казани на маршруте №29 начали курсировать новые экологичные автобусы

В Казани на маршрут № 29 вышли новые современные низкопольные автобусы марки «НефАЗ», работающие на газомоторном топливе, сообщает пресс-служба мэрии.

«20 новых рестайлинговых автобусов прибыли в город в начале декабря и до сегодняшнего дня проходили техническую диагностику», — пояснили в ведомстве.

Новые автобусы брендированы национальной айдентикой и логотипом федерального проекта «Безопасные и качественные автодороги».

Всего в этом году автопарк пассажирского транспорта Казани пополнился 73 новыми автобусами.