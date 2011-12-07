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В Казани ликвидируют свалку в Константиновке

Площадь свалки, появившейся на улице Привольная, составила 260 кв. метров.

Казанцы пожаловались на огромную несанкционированную свалку в Советском районе города. На место выехали инспекторы Минэкологии РТ.

Нарушение природоохранного законодательства подтвердилось в ходе экологического обследования территории. Специалисты выяснили, что площадь несанкционированной свалки, появившейся на улице Привольная, составила 260 кв. метров. Объем мусора составляет 130 кубометров.

Ранее «Казанские ведомости» писали том, что в Константиновке поймали нарушителей с поличным после жалоб казанцев на появившуюся свалку. На территории были замечены два грузовых автомобиля, загруженных отходами от строительных и ремонтных работ.

Позже один из местных жителей даже завел Instagram-аккаунт мусорки. В нем рассказывается про изменения на участке от лица свалки.

В связи с этим экологи поручили районной организации убрать свалку и наказать виновного штрафом в размере от 100 до 250 тысяч рублей.

КВ
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