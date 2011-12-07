Казанский двор по улицам Чуйкова и Мусина будет благоустроен в стиле 60-х

В Казани придомовая территория по улицам Чуйкова и Мусина будет благоустроена по республиканской программе «Наш двор». Двор домов №25 и 25а по Чуйкова и домов №68 и 68а по Мусина будет напоминать о 60-х годах. С ходом работ приехал ознакомиться мэр Казани Ильсур Метшин, сообщает мэрия Казани.

Во дворе установят перголы в виде деревенских домиков, которые до сих пор помнят местные жители, так как изначально здесь располагалась деревня Савиново. Двор будет оборудован с упором на экологию.

Мэр заявил, что на строительные работы выделено 65 млн рублей. Также решена проблема с подтоплением сточными водами — во дворе проложены новые канализационные и тепловые сети, добавил замруководителя Исполкома Игорь Куляжев.

На данный момент выполнены на 73% выполнены дорожные работы, рассказал заместитель директора ООО «Казаньдорстрой» Инсаф Хисамиев. Во дворе устанавливают дорожный и тротуарный борткамень, идет асфальтирование, добавил он.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что жители Татарстана выбрали топ-200 дворов для благоустройства по президентской программе.