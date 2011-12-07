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Девочка из Казани набрала 200 баллов по ЕГЭ по двум предметам

Всего насчитывается 16 учеников, набравших 100 баллов.

Выпускница казанской гимназии №102 набрала 200 баллов по ЕГЭ по двум предметам, сообщается в Instagram-аккаунте Кировского и Московского районов.

Сообщается, что 16 выпускников школ Кировского и Московского района набрали 100 баллов по результатам ЕГЭ. Учащиеся набрали высшие баллы по нескольким предметам: география, литература, русский язык, математика и химия.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что самыми востребованными предметами для сдачи ЕГЭ у казанских выпускников стали математика и обществознание

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