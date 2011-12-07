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В Казань приедет передвижная ветеринарная станция

Горожане смогут отдать своих питомцев на бесплатный осмотр.
С 25 октября по 1 ноября в Казани будет функционировать передвижная ветеринарная станция, сообщает kzn.ru. Жители столицы РТ смогут привести своих питомцев на бесплатный осмотр, а также проконсультироваться со специалистами. Специальный ветмобиль проедет по 18 площадкам Казани. Для его посещения предварительная запись не требуется.
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