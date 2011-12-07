В Казани на озере Лесном прошла экологическая акция

Собранный мусор сразу же был отсортирован на фракции и отправлены на переработку. Это пластиковые бутылки, упаковка, стекло и прочие отходы, которые остались на берегу озера после пикников казанцев.

Со дна озера водолазы собрали несколько килограммов мусора — в основном, битое стекло и пластиковую тару. Экологическая акция организована в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология», сообщает пресс-служба минэкологии РТ.