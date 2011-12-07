В Новый год Казань оказалась самым гостеприимным городом России

Большим плюсом Казани стало разрешение местных надзорных органов по санэпидемситуации продлить в новогоднюю ночь работу ресторанов до 3.00 утра. Владельцам ресторанов это позволило организовать в своих заведениях полноценные новогодние программы. Это сразу сказалось на увеличении количества бронирований банкетов жителями других городов России. В предыдущие годы основное число посетителей в новогоднюю ночь, заказывающих заранее столики в ресторанах, составляли казанцы.

Это обстоятельство отметила в своем выступлении на совещании в горисполкоме Казани директор комитета по туризму г.Казани Дарья Санникова.

Хотя, согласно ее данным, в эти новогодние праздники Казань посетило на 30 тысяч туристов меньше, чем в 2019 году, но все же гостей приехало вполне достаточное количество для ковидных времен – 140 тысяч человек. В числе первых откликнулись на банкетные предложения Казани жители Москвы и Санкт-Петербурга, где были введены жесткие ограничения на проведение новогодних праздников. За ними последовали в гостеприимную Казань также жители Новороссийска, Ростова, Липецка, Екатеринбурга, Кирова и Самары. и других городов, где в период новогодних праздников ограничения были ужесточены.

По данным казанских рестораторов, средняя загрузка ресторанов и кафе в период с 31 января 2020 года по 10 января 2021 года составила 77,4%.

В свободное от посещений ресторанов и кафе туристы осматривали Казанский Кремль. Таких здесь в новогодние праздники зафиксировали 160 тыс. 484 человека. Это, правда, на 17500 человек меньше, чем в 2019 году, но в целом все же тоже неплохо.