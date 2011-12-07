В казанский поселок Залесный приедут специалисты пункта вакцинации собак, сообщает администрация Московского и Кировского районов Казани.

Специалисты будут ждать желающих со питомцами в переулке Осиновский, 8 у КЦ «Залесный». Прием будет идти с 10.00 до 14.00.

Мобильный пункт вакцинации собак предоставляет следующие услуги: вакцинация, стерилизация, выдача ветеринарного паспорта. Также животному могут повесить бирку на ухо или внедрить чип.

Ранее сообщалось, что специалисты мобильного пункта вакцинации собак приезжали в поселок Юдино.