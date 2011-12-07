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В Казани за сутки зарегистрировали 166 ДТП

В четырех авариях пострадали люди.

В Казани за сутки произошло 166 ДТП, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

В четырех авариях есть пострадавшие: один пешеход погиб, три пассажира и два водителя — пострадали.

ГИБДД по Казани предупреждает о неблагоприятных погодных условиях. Водителям следует быть более внимательными, не превышать скорость и избегать опасных маневров. Пешеходам советуют переходить проезжую часть по пешеходным переходам на разрешающий сигнал светофора.

КВ
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