В Казани за сутки зарегистрировали 166 ДТП

В Казани за сутки произошло 166 ДТП, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

В четырех авариях есть пострадавшие: один пешеход погиб, три пассажира и два водителя — пострадали.

ГИБДД по Казани предупреждает о неблагоприятных погодных условиях. Водителям следует быть более внимательными, не превышать скорость и избегать опасных маневров. Пешеходам советуют переходить проезжую часть по пешеходным переходам на разрешающий сигнал светофора.