В Казани начался ремонт на улице Беломорская. Восстановительные работы будут реализовываться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По информации пресс-службы Миндортранса РТ, дорожное покрытие из высокоплотного асфальтобетона уложат на участке протяженностью 1,190 км от ул.Химическая до ул.Гудованцева.

Кроме того, рабочие также обновят ограждения, дорожные знаки, а также оборудуют три остановочных павильона.