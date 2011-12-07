Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
В Казани начался ремонт на улице Беломорская. Восстановительные работы будут реализовываться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
По информации пресс-службы Миндортранса РТ, дорожное покрытие из высокоплотного асфальтобетона уложат на участке протяженностью 1,190 км от ул.Химическая до ул.Гудованцева.
Кроме того, рабочие также обновят ограждения, дорожные знаки, а также оборудуют три остановочных павильона.