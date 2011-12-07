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В Казани начался ремонт на улице Беломорская

Ремонтные работы осуществляются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В Казани начался ремонт на улице Беломорская. Восстановительные работы будут реализовываться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По информации пресс-службы Миндортранса РТ, дорожное покрытие из высокоплотного асфальтобетона уложат на участке протяженностью 1,190 км от ул.Химическая до ул.Гудованцева.

Кроме того, рабочие также обновят ограждения, дорожные знаки, а также оборудуют три остановочных павильона.

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