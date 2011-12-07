В квартиру нового 17-этажного дома в Казани заселятся ветераны Великой Отечественной войны

В Казани в жилом районе «Салават Купере» началось заселение 17-этажного дома. Дом, в котором будет проживать ветераны ВОВ, молодые семьи и дети-сироты построен в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Вдова ветерана и инвалида Великой Отечественной войны Перцева Аркадия Климовича Александра Ильинична Перцева сказала, что для неё заселение в новую квартиру является долгожданным событием, и скоро она переедет в неё.

Также поделилась впечатлениями семья Аиповых, которая получила жильё в рамках республиканской программы социальной ипотеки для молодых семей:

«Она нам очень нравится: продуманная планировка, детям есть где побегать. Удобно и то, что до работы близко, рядом школа, два садика, парк строится» — сказала Аделя Аипова.

В новостройке 17 жилых этажей, три подъезда, общая площадь квартир (из них: 136 — однокомнатных, 17 — двухкомнатных и 102 — трехкомнатных) составляет 15,3 тыс. кв. м. Квартиры полностью оснащены всеми жизненно-необходимыми условиями: электроплитами, датчиками задымления с извещателем, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в этом году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Татарстане возведут 161 дом.