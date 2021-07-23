Конфликт частной и муниципальной школ из-за здания в центре Казани: что ждет учеников с ОВЗ?

С видом на Казанский Кремль, в столице Татарстана, по адресу Лево-Булачная, дом 14 располагается здание, которое одновременно делят частная школа «Бала-Сити» и муниципальная школа № 1, в которой в том числе обучаются дети с РАС — расстройством аутистического спектра. Между двумя заведениями разгорелся конфликт.

По словам родителей учеников городской школы, частная каждый год забирает себе все больше и больше квадратных метров. Воспитанники муниципальной школы вынуждены переодеваться в коридоре, не могут попасть в столовую, а общие помещения используют по остаточному принципу. Малое количество кабинетов не позволяет также набрать новые классы.

Не хватает кабинетов

Школу № 1 называют малокомплектной — туда ходят дети из жилых домов в центре Казани, а их там осталось не так уж и много. Однако 200 учеников, что есть сейчас, учатся в две смены. Причина — в нехватке кабинетов, говорят родители. Недавно стало известно, что в заведении не будет 10-х и 11-х классов. А кроме того, сократилось число первых классов.

«На данный момент в школе лежит около 30 заявлений от родителей. У нас в середине июня было собрание, были представлены классные руководители наших детей, были показаны помещения, программа. И через две недели пошли слухи, что класс не открывают. И когда я задала конкретный вопрос замначальнику Управления образования, что мы видели заявления, она начала отнекиваться и говорить, что есть проблема с помещениями и что условия неподходящие», — рассказала одна из матерей, ребенка которой не взяли во первый класс школы № 1.

Родителям объяснили, что не набралось необходимое количество нормотипичных детей. В один первый класс взяли четырех детей с РАС, а во второй должны были пойти три таких ребенка.

Дети с РАС и социальное расслоение

Школа № 1 инклюзивная — там наравне со всеми обучаются дети с РАС. У них своя программа, есть тьюторы (наставники) которые помогают им с занятиями. Детей набирали в школу № 1 по специальной программе с бюджетным финансированием. Раньше у них было два кабинета и одна комната для сенсорной разгрузки, необходимой для ребят.

«У нашего ребенка очень хорошие результаты. Она почти 100% учится с нормотипичными одноклассниками. У нее из оценок почти одни пятерки, кроме одной. И даже тьюторы сказали, что она практически все задания выполняет самостоятельно. Все было хорошо, и вдруг я узнаю, что класс моей дочери, где она занималась, забирают. А там кроме нее еще два ребенка с РАС учатся», — рассказывает мама ученицы Альбина Нафигова.

Рекреации подготовлена специально для инклюзии, там проводятся интерактивные перемены. Родители учеников надеялись, что в этих кабинет смогут учиться дети с РАС вместе с нормотипичными одноклассниками, однако уже сейчас класс забирают по договору о безвозмездном пользовании, отметила собеседница издания.

И так произошло со многими другими кабинетами, говорит она. Гардероб был переделан под школьный класс, и теперь дети из муниципального учреждения переодеваются в коридорах. У каждого класса есть определенное время на поход в столовую, однако дети не всегда могут попасть в помещение.

«У моих детей совпадало питание вместе с „Бала-Сити“, и когда дети пришли в столовую, попытались открыть дверь, она оказалась закрыта. Попытались постучаться, а им ответили, что столовая закрыта по причине того, что питаются дети из „Бала-Сити“», — рассказывает еще одна школьников Марина.

В помещения общего пользования, таких, как актовый и спортивный залы, детей из муниципальной школы, по словам родителей, пускают только после того, как ребята из частной закончат занятия, поэтому они доступны далеко не всегда.

По данным из открытых источников, вступительный взнос в «Бала-Сити» — 130 тысяч рублей. Ежегодно нужно платить за учебники и канцтовары, а также вносить ежемесячные платежи за обучение и питание. В месяц выходит почти 70 тысяч рублей.

«Может быть «откат»

«Почему школу называю малокомплектной и в ней 200 детей учатся в две смены?» — задает вопрос директор АНО «Школа для всех» Надежда Денисова, у которой в школе учится ребенок с РАС.

Родители опасаются, что если помещения и дальше будут отходить к частной школе, то муниципальную просто закроют. Если так пойдет и дальше, то родители будут вынуждены искать другие учебные заведения, а это большой удар для детей с РАС. У них может случится «откат», который связан в том числе и с кардинальными изменениями и физическими воздействиями. Для такого ребенка даже изменение маршрута в школу — большой шаг, который может привести к непредсказуемым последствиям. Придется полностью менять образ жизни, а в случае «отката» все, что достигнуто, может быть потеряно.

У детей с РАС в школе № 1 выстроены отношения с одноклассниками, рассказывают их родители. Нет буллинга, а здоровые ребята с детства получают опыт общения с людьми с ОВЗ и в будущем не будут их сторонится. И все это может быть потеряно.

Позиция «Бала-Сити»

Издание направило запрос в и в «Бала-Сити», чтобы узнать позицию учреждения по сложившейся ситуации. В полученном ответе указано, что в 2018 году администрация Казани предложила заведению часть помещений в здание в рамках государственно-частного партнерства.

Частная школа провела некоторые ремонтные работы, но не во всех помещениях сразу. При этом к работам каждый год приступали только после согласования со школой № 1 и администрацией Казани. В первый год за счет средств «Бала-Сити» были отремонтированы помещения совместного пользования — столовая, актовый зал, спортзал, а также асфальт вокруг здания.

«Любой ремонт требует финансовых вложений, поэтому мы поэтапно делаем работы в тех помещениях, которые закреплены за нашей школой в соответствии с договором. И не претендуем на дополнительные помещения, конечно, ни о каком выселении муниципальной школы из здания и речи быть не может», — указано в ответе.

Что же касается общих помещений, то по версии руководства «Бала-Сити» они используются по согласованному расписанию на равных правах и в равном количестве.

«Всегда очень гибко и дружелюбно относимся к просьбам друг друга, если возникают запросы. Мы, вообще, настроены на конструктивный диалог и построение прочных добрососедских отношений», — сообщили в «Бала-Сити».

Также руководство частной школы указывает, что в свое время выступало с инициативой совместного преподавания и ведения общих образовательных проектов. Однако некоторым планам помешала пандемия коронавируса.

Пути решения

«Мы в курсе сложившейся ситуации в школе № 1 и обязательно будем в ней разбираться. Встретимся со всеми сторонами, чтобы выслушать их мнения. Только после этого будут приниматься какие-либо решения. Напомним, что проект по обучению детей с расстройствами аутистического спектра в рамках средних школ города был подготовлен совместно с Управлением образования и руководством города. Мы заинтересованы в его успешной реализации», — заявили изданию в пресс-службе мэрии Казани.

На момент подготовки материала родители учеников школы № 1 поделились, что уже были проведены некоторые встречи. Сейчас они ждут результатов.