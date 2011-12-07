Юбилейная «Казанская осень» прозвучит у стен Кремля

Как всегда, организатор фестиваля - Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России Александра Сладковского - готовят для казанцев и гостей нашего города много сюрпризов.

По информации пресс-службы ГСО РТ, в этом году в «Казанской осени» примут участие народная артистка Татарстана, заслуженная артистка России Альбина Шагимуратова, ведущий солист Большого Театра Игорь Головатенко. В программе фестиваля арии и увертюры из русских, татарских, итальянских и французских опер: «Пиковая дама», «Алтынчеч», «Риголетто», «Силы судьбы», «Бал-маскарад», «Лючия ди Ламмермур», «Сицилийская вечерня».

Завершит праздничный концерт народный артист Татарстана, Башкортостана, заслуженный артист России Салават Фатхетдинов. Он исполнит песню «Мин яратам сине, Татарстан».

Почетный гость фестиваля - мировая оперная звезда Любовь Казарновская. Кстати, Любовь Юрьевна выступала на первой «Казанской осени» 10 лет назад.

В рамках фестиваля Александр Сладковский представит меломанам бокс-сет «Чайковский-2020», в сборник вошли все симфонии и инструментальные концерты Петра Ильича Чайковского. Этот проект был приурочен к 180-летию со дня рождения великого композитора и и 100-летию образования Татарской АССР.