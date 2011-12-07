Власти Казани подготовят правила выступления для уличных музыкантов

Мэрия Казани разработает документ, регулирующий деятельность уличных музыкантов, художников и артистов, сообщает пресс-служба исполкома столицы РТ.

«Мы должны понимать, что каждый имеет право на самовыражение, творчество, и мы хотели бы, чтобы наши таланты украшали улицы Казани, создавая неповторимый культурный код города», — отметил начальник управления культуры исполкома Азат Абзалов.

В обсуждении приняли участие музыканты, члены управления культуры и комитета по туризму. Они обсудили вопрос площадок для выступления уличных музыкантов, а также репертуар, порядок выступлений и уровень допустимой громкости.

Так, в качестве одной из площадок было предложено пересечение улицы Баумана с улицей Мусы Джалиля.

В документе также будет оговорена деятельность предпринимателей, которые предлагают сделать фото с животными. «В первую очередь необходимо узнать, в каких условиях содержатся животные, не устают ли они, имеют ли они сертификаты о прививках», — уточняется в сообщении исполкома.

В обсуждении смогут принять участие жители города. Свои замечания и комментарии по данному вопросу можно отправить на почту: kzn.kult@yandex.ru.

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