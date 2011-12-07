Исторический памятник Карлу Марксу вернут в новый казанский сквер

Исполком Казани определил новое место установки памятника Карлу Марксу, который ранее располагался на ул. Петербургская. Об этом телеграм-каналу «Архитектурасы» сообщили в исполкоме Казани и комитете РТ по охране памятников.

С 2005 года памятник находился на ответственном хранении. В скором времени он переедет в новый благоустроенный сквер по ул.Карла Маркса.

Известен точный адрес установки памятника. Он расположится по улице Карла Маркса, 69Б. Творческая группа мэрии Казани уже подготовила подробный проект благоустройства сквера, в центре которого будет стоять бюст Маркса.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в казанском парке Победы состоялось торжественное открытие мемориала воинам-интернационалистам «После боя».