В Казани шлагбаум у молла оформили в стиле Жана-Клода Ван Дамма

Шлагбаум на парковке торгового центра Kazan Mall преобразился — на нём появилось фигура бойца смешанных единоборств, который при каждом поднятии как будто наносит удар в челюсть противнику, показывая растяжку в стиле Жана-Клода Ван Дамма.

Фигура на шлагбауме — персонаж экшн-комедии телеканала ТНТ «ЛЕ.ГЕН.ДА» ЛЕонид ГЕНнадиевич ДАвыдов, которого на экране воплотил актёр Роман Курцын. Новый сериал, рассказали в пресс-службе телеканала, — дань уважения VHS-эпохе и фильмам с Сильвестром Сталлоне, Арнольдом Шварценеггером, Джеки Чаном и, конечно, Жан-Клодом Ван Даммом. По сюжету чемпион ММА теряет свой титул из-за подстроенного допинг-скандала и оказывается в старом спортзале, где когда-то учился боевым искусствам. Там спортсмен организовывает свой бойцовский клуб и начинает делать новых чемпионом из тех, кто даже драться не умеет.

Курцын самостоятельно выполнял все трюки и ставил хореографию боёв. Роль тренера Григорича исполнил Виталий Хаев, его дочку Аню, администратора клуба — Анастасия Уколова. Засветились в новом проекте телеканала и актёры из уже полюбившихся зрителями сериалов. Стартует новый сериал «ЛЕ.ГЕН.ДА» 31 мая в 20:00.

Напомним, шлагбаум одного из домов в Подольске также украшает фигура, но только футболиста — Артёма Дзюбы. Его установили жители многоэтажки после звёздного выступления спортсмена во время Чемпиона мира по футболу в России в 2018 году. Во время поднятия шлагбаума Дзюба показывает воинское приветствие — жест, которым футболист праздновал голы.