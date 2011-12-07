Уровень формальдегида в Казани превысил допустимую норму

По данным Гидрометцентра РТ, в Казани обнаружили превышение формальдегида в воздухе.

Известно, что даже в низких концентрациях он раздражает кожу, глаза и носоглотку. Превышение газа в воздухе обнаружили три пункта наблюдения за загрязнением окружающей среды, расположенных на станции по улице Горьковское шоссе, 2, на станции по адресу ул. Татарстана, 72 и на пункте наблюдения № 6, расположенном по ул. Степана Халтурина, 10. Там, вместо допустимых 0,05 миллиграмма, показатели примесей составили 0.076 мг/м3, 0.051 мг/м3 и 0,064 мг/м3 соответственно.

Также отмечено двукратное превышение предельно допустимой концентрации формальдегида на станции мониторинга по ул. Декабристов, 183. Его содержание в воздухе составило 0,125 миллиграмма на кубометр. А уровень содержания формальдегида на станции № 15, расположенной на улице Дубравная, — 0,071 миллиграмма на кубометр.

Все данные получены в период между 13.00 25 июня и 7.00 28 июня.