Не жилой, но комплекс: что построят вместо РК «Ривьеры» на берегу Казанки и от чего у Метшина «масло на сердце»

В Казани завершился международный архитектурный конкурс на лучшую концепцию развития территории на правом берегу Казанки. Этот вопрос назрел после того, как здание развлекательного комплекса «Ривьера», который располагается на этой площадке, было куплено, а новый собственник — Группа компаний Kravt Invest объявил, что снесёт его. Территорию собственник намерен комплексно застроить, отобрав для проекта только, по словам представителя ГК, лучшие решения.

«Это будет целый комплекс. Гостиничный, офисный, культурно-развлекательный, общественное пространство, доступность», — именно так охарактеризовал будущее территории мэр Казани Ильсур Метшин.

Участники конкурса должны были представить концепцию развития площади 8,9 га между улицей Сибгата Хакима, гостиничным комплексом «Ривьера», акваторией Казанки и будущим Парком горизонтов, проектом которого занимается французский архитектор Мишель Пена. Конкурсанты должны были гармонично увязать свою идею с проектом парка.

Изначально планировалось, что будет три третьих места, два вторых и одно первое. При этом победители должны были получить по 700 тыс. рублей, по 1,5 млн рублей и 3 млн рублей в зависимости от занятого места. Однако жюри не смогло определить самую лучшую работу, поэтому серебро досталось трём компаниям.

«Никто из нас не знал, кого мы обсуждали. В числе победителей компания из Москвы, из Санкт-Петербурга, консорциум Голландия — Эфиопия — Россия. А в топе оказалась Испания, Швейцария и наши казанские ребята. Для меня это просто… масло на сердце», — отметил градоначальник.

Второе место заняли архитектурное бюро DUERIG AG из Швейцарии, студия Borgos Pieper (Испания-Англия), и ООО «Архитектурная мастерская „Старая Казань“» из столицы Татарстана.

«Мы увидели ключевые идеи, которые необходимо объединить и выйти уже в общую концепцию. Это прогулочные зоны, видовые характеристики, которые будут акцентированы на зону Кремля и так далее. По мере поступления информации будем держать вас в курсе», — поделился управляющий партнер и руководитель ГК Kravt Invest Валерий Кравцун.

Что же касается ранее объявленного демонтажа РК «Ривьера», то пока конкретные сроки Кравцун назвать не смог. По его словам, ещё не решён юридический вопрос с арендаторами помещений. Также он не смог назвать дату, когда на территории начнутся работы.

«Что касается сроков, то вчерашний, сегодняшний день показал то, что есть ещё определённый ряд незакрытых вопросов, есть ещё много работы. Очень сложно установить определённые даты», — сказал Кравцун.

Представленные на конкурсе концепции не являются итоговыми проектами, которые будут воплощены в полном или частичном объёме. Однако некоторые идеи могут найти отражение в реальности. Пока же не понятно, как будет выглядеть правый берег Казанки. Ясно одно — это не будет типичным жилым комплексом.