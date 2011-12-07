Взрослая и детская поликлиники появятся в микрорайоне «Солнечный город» в Казани

В казанском микрорайоне «Солнечный город» откроются филиалы детской и взрослой поликлиник. Завершить работы и открыть больницы планируется до конца 2021 года. Уже осмотрел работу на будущих медучреждениях руководитель Исполнительного комитета Казани Рустем Гафаров, сообщает мэрия Казани.

«Важно, чтобы здания не простаивали долгое время. Нужно организовать работу так, чтобы строители завершили свою часть, а мы и специалисты тут же приступили к своей. Тогда мы точно сможем считать, что просьбы жителей услышаны», — отметил Гафаров.

По словам присутствовавшей на осмотре зданий главного врача поликлиники № 18 Резиды Мансуровой, к врачам взрослой поликлиники смогут обращаться свыше 8 тыс. человек. Она заявила, что в этом районе жители очень нуждались в поликлинике.

«Мы заказали оборудование. Список находится на рассмотрении в Минздраве республики. Конечно, хотели бы поскорее начать работу. Возможно, сможем перевезти хотя бы какое-то оборудование с основного участка», — поделилась главврач.

Как отметила главный врач детской поликлиники № 11 Анжелика Бригаднова, в детской поликлинике будут размещены 3 педиатрических кабинета, прививочная и процедурная, кабинет-фильтр. Принимать врачи детской поликлиники смогут более 7 тыс. детей.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на ремонт и строительство больниц за год планируется потратить 7,7 млрд рублей. Также в Казани появится новый реабилитационный центр на базе казанской больницы № 7. Открытие запланировано на декабрь 2021 года.