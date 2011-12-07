В Старо-татарской слободе Казани после реставрации открылась Азимовская мечеть

Через несколько дней после открытия обновленную мечеть осмотрел депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов. Он рассказал, что реставрационные и ремонтные работы в храме начались в 2014 году. На это было выделено более 70 миллионов рублей из федерального бюджета и часть средств — из республиканского. Были усилены конструкции здания, кровли, проведены реставрация фасадов мечети, внутренней и внешней отделки минарета, ремонт электросетей, системы вентиляции, благоустройство территории у мечети. Об этом сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия».

Ильдар Гильмутдинов отметил, что продолжаются реставрационные работы в Петропавловском Соборе Казани. Так же в рамках партийного проекта «Историческая память» будет отреставрирована мечеть Иске Таш, которая находится на ул. М.Гафури. В советские годы в этом храме располагалась детская художественная школа № 5.