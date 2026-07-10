«Что мы делаем в сети?»: в РТ вышел сериал о том, как подростков втягивают в преступления

Как незнакомец в мессенджере может втянуть подростка в преступление? И почему на первый взгляд безобидное предложение о лёгком заработке оборачивается уголовным делом? В Татарстане вышел сериал, который просто и понятно объясняет, как работают вербовщики в интернете. Проект уже набрал больше 10 тысяч просмотров.

Молодёжный совет при Республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» подготовил сериал «Что мы делаем в сети?». Он вышел на площадках журнала «Идель» и за первые дни собрал более 10 тысяч просмотров.

Главная особенность — формат. Это короткие вертикальные эпизоды, похожие на видео в соцсетях. В них показаны переписки и ситуации, близкие к реальной жизни. Сериал наглядно иллюстрирует, как подростки 12–18 лет попадают под влияние деструктивных сил.

«Мы ищем новые подходы к работе с молодёжной аудиторией, — рассказал руководитель «Татмедиа» Айдар Салимгараев. — Провели конкурс среди рабочих групп Молодёжного совета. Победил проект, который на реальных примерах показывает, как незаметно втягивают молодёжь в преступления, в том числе против государства».

Сериал снят при поддержке Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Татарстан. Руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в РТ Ильдус Гараев подтвердил актуальность проекта.

«Чаще всего вербуют детей и неокрепших людей через мессенджеры, — предупреждает он. — Татарстан уже сталкивался с поджогами трансформаторных ящиков и другими преступлениями, совершёнными через новые технологии. Говорить об этом нужно на языке, понятном молодёжи».

Центр по противодействию экстремизму МВД по РТ предупреждает: злоумышленники ищут уязвимых подростков через соцсети, мессенджеры и игровые платформы. Их цель — те, кто переживает кризис, ищет поддержки или ещё не сформировал чёткую жизненную позицию.

Мошенники изучают профили, входят в доверие, манипулируют, шантажируют, обещают лёгкий заработок. В итоге человека могут склонить к действиям, которые кажутся безобидными, но ведут к серьёзным последствиям.

При подозрительном общении в сети специалисты советуют не вступать в длительный диалог с незнакомцем, не делиться личной информацией и не выполнять никаких поручений, даже если они кажутся пустяковыми. О любой подозрительной ситуации нужно рассказать родителям, учителям или другим доверенным взрослым.

Контакты для обращений: 112, телефон доверия МВД по РТ +7 (843) 291-20-02, телефон доверия УФСБ по РТ +7 (843) 231-45-45.