ДТП, пробки и задержавшиеся поезда: что произошло в Казани в эти выходные из-за снегопада

После выходных, когда случился сильный снегопад и гололедица, рабочие всю ночь убирали казанские дороги. И даже на утро работы оставалось еще очень много. В эти выходные в городе выпало 64% декабрьской нормы осадков.

Перекрытое движение, ДТП, пробки

Вечер воскресенья, в самый разгар разгула стихии, на территории Татарстана были перекрыты для грузовиков и рейсовых автобусов некоторые участки федеральных трасс, в том числе и М-7. Движение возобновили в 6 утра в понедельник.

Обильные снегопады заставили и казанских водителей постоять в пробках. Так, на Горьковском шоссе пробка растянулась на 3 километра. Также заторы сконцентрировались и в центре столицы РТ, а именно на улицах Лево-Булачной, Пушкина, Карла Маркса, Тихомирнова. Они достигали восемь баллов.

Не обошлось и без ДТП. Так, в субботу в центре Казани, на улице Татарстан, груженный снегом «КАМАЗ» врезался в забор. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением. О пострадавших не сообщается.

Авария произошла также и на улице Чистопольской. Очевидцы в соцсетях сообщают, что из-за ДТП произошла пробка. На месте была замечена машина скорой помощи.

Пассажирам поездов пришлось задержаться

Из-за ледяных дождей в Чувашии встал поезд маршрута Москва – Казань. Поезд должен был прибыть в столицу РТ еще в восемь утра воскресенья. Всему виной стал обрыв проводов. Пассажирам пришлось ждать около четырех часов.

Ранее «КВ» сообщали, что в начале этой недели ожидается потепление, а вместе с этим гололедица на дорогах и возможные ледяные дожди.

Погодные условия задержали поезда и на участке станции Арзамас — Канаш Горьковской железной дороги. По предварительным данным, по техническим причинам были задержаны несколько пассажирских поездов дальнего и пригородного следования. В Приволжской транспортной прокуратуре была организована проверка.

«Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства и своевременность обеспечения прав пассажиров», — отметили в ведомстве.

Транспортная прокуратура проведет проверку по фактам задержки поездов из-за непогоды.

Вынужден был приостановить свою работу вечером в воскресенье и казанский аэропорт – воздушная гавань заработала в штатном режиме только в 4 часа утра понедельника. Ранее тут произошли задержки рейсов – пассажирам помешала вовремя вылететь также непогода.

Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку по фактам задержки рейсов. В ведомстве намерены проверить соблюдение прав пассажиров задержавшихся рейсов. Также в прокуратуре отметили, что при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Неравнодушные горожане помогли дворникам убрать снег

На помощь дворникам поздно вечером в воскресенье вышли горожане, так как вывозить снег подрядчики просто не успевали.

«Снегопад и не думает прекращаться. Жители дома № 20 по улице Голубятникова вышли на уборку двора, чтобы помочь дворнику», — сообщили в пресс-службе администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.

Позже к ним также присоединились жители многоквартирного дома по улице Фатыха Амирхана.

В пресс-службе мэрии Казани рассказали, что за это время было вывезено 30 тыс. тонн снега, а на уборку выходили 573 единиц спецтехники.

«Три дня городские службы работают круглосуточно, но этого времени недостаточно для ликвидации последствий такого снегопада. Остаются вопросы по дворам, тротуарам, остановкам общественного транспорта», — рассказал Исполкома столицы РТ Рустем Гафаров.

За выходные в Казани выпали 64% месячной нормы осадков. Фото: © Владимир Васильев

Также в ведомстве отметили, что затруднения, при уборке осадков, вызывают припаркованные вдоль дорог автомобили, особенно в тех местах, где стоит запрещающий знак.

Гафаров поручил в течение трех суток взять на контроль и привести в порядок территории общеобразовательных учреждений, чтобы дети могли нормально добираться до мест занятий. В пресс-службе рассказали, что за выходные в систему «Открытая Казань» поступило 914 заявок.