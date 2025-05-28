Что тормозит развитие санаторно-курортного комплекса Татарстана?

В ходе пресс-тура по ряду санаториев РТ председатель правления республиканской ассоциации санаторно-курортных организаций «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев подвел некоторые итоги работы отрасли.

Количество отдыхающих в санаториях Татарстана за прошлый год выросло на 2%. Может, кому-то это покажется незначительным ростом, но, к сведению, в соседнем Башкортостане отрасль просела сразу на 6%.

В нашей же республике, по признанию главы ассоциации, в 2024 году планировалось превысить планку в 200 тысяч отдыхающих. На деле же получилось около 180 тысяч. Хотя спрос явно есть. В высокий сезон загрузка в некоторых санаториях была не меньше 70%, а порой достигала и 100%. Разумеется, есть периоды если не провальные, то с невысокой загрузкой. Терентьев рекомендует всем быть проактивными, то есть, не дожидаясь низкого сезона, продвигать акционные предложения на рынке загодя.

Общая прибыль всех здравниц (а их в Татарстане насчитывается 39) в прошлом году превысила 5 млрд рублей - это стало рекордом. Впрочем, не исключено, что часть прибыли - следствие роста цен на санаторный отдых. Евгений Терентьев назвал среднюю суточную стоимость отдыха в здравнице - 4000 - 4500 рублей. Но он призвал не ориентироваться на эти цифры. Диапазон цен большой, зависит от многих факторов, прежде всего от сезонности. А цены действительно выросли в пределах 20%, хотя чаще всего на 5 - 10%. Возможно, это стало фактором, который заставил призадуматься какую-то часть целевой аудитории перейти на альтернативные виды отдыха.

Почему же количество отдыхающих не растет ударными темпами? А куда ему расти, если не увеличивается номерной фонд? Сейчас по всем татарстанским санаториям он оценивается в 10,5 тысячи койко-мест, причем за более чем 20 лет он вырос на 17%. При том, что санаториев в республике стало меньше.

В настоящий момент никто не отваживается строить новые корпуса. Проценты по банковским кредитам просто неподъемные, не существует такой нормы прибыли, которая бы их перекрыла. Собственники тоже не спешат вкладываться.

Выход один - помощь государства. И она действительно существует. Так, уже несколько лет в России работает госпрограмма Минэкономразвития РФ, направленная на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения в рамках реализации мероприятий нового национального проекта «Туризм и гостеприимство». Ее суть в том, что на 50% расходов, связанных с созданием нового номерного фонда, государство выделяет субсидию. Правда, не всем, а только победителям конкурса. Чтобы получить субсидию, нужно подать заявку и набрать больше баллов, чем у конкурентов. Размер субсидии не может составлять более 1,5 млн рублей на один номер.

В этой конкретной программе речь идет в основном о глэмпингах, что сильно удивляет корреспондента «КВ». Ведь санаторно-курортная отрасль в целом имеет социальное значение. Она непосредственно связана со здоровьем населения и рассчитана на массовую аудиторию. А отдых в глэмпингах благодаря ценовой политике их хозяев вряд ли может себе позволить среднестатистический гражданин. Да и путевки туда профсоюзы не выдают, в отличие от санаториев. Давайте тогда начнем раздавать безвозмездные субсидии фешенебельным ресторанам и автосалонам, продающим машины премиум-класса.

К тому же, как озвучил Евгений Терентьев, не все получатели субсидии заранее просчитывают окупаемость проекта. Кто-то просто в чистом поле (там, где у него приобретена земля) ставит несколько домиков и ждет клиентов. Поэтому Терентьев считает, что развитие сети глэмпингов разумнее начинать с тех локаций, где уже создана необходимая сопутствующая инфраструктура - дороги, точки питания и т. д. То есть это могут (и хотят) делать сами санатории.

Четыре татарстанских санатория заявились в этом году для участия в программе. Но и здесь возникли некоторые сложности. Дело в том, что итоги конкурса до сих пор не подведены. И в Госкомитете РТ по туризму, который является оператором программы в республике, в ответ на запрос журналиста не смогли назвать даже месяц, в котором станет ясно, кто же получит деньги. В то же время сроки реализации проекта поджимают: согласно условиям конкурса, все должно быть построено к ноябрю. Создание даже модульных некапитальных средств размещения - дело нескорое. Успеют ли победители конкурса выполнить задуманное?